MARKA KOL SAATLERİNİN TAKLİTLERİNİ SATANLARA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel MARKA KOL SAATLERİNİN TAKLİTLERİNİ SATANLARA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

MARKA KOL SAATLERİNİN TAKLİTLERİNİ SATANLARA OPERASYON KAMERADA

6 saat önce

Ünlü markaların taklit kol saatlerini yurtdışından getirerek Türkiye'de satışını yapanlara operasyon düzenlendi.

MARKA KOL SAATLERİNİN TAKLİTLERİNİ SATANLARA OPERASYON KAMERADA, System.String[]

Ünlü markaların taklit kol saatlerini yurtdışından getirerek Türkiye'de satışını yapanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken 2 bin 571 birebir taklit kol saati ele geçirildi. Polisin operasyon anları kameraya yansıdı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında ünlü markaların saatlerinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilip satıldığını tespit etti. Taklit kol saatlerin tır ve kamyon kasalarına yapılmış bölmelerde getirildiği ve herhangi bir gümrük beyanında bulunmadan Türkiye'ye kaçak olarak sokulduğu belirlendi. Havayolunu da kullanan kaçakçıların, getirdikleri saatleri jelatinle vücuduna sararak ya da kıyafetlerin içine yaptıkları özel astarla gizledikleri öğrenildi. Kaçak yollarla getirilen saatlerin yurtdışında maliyetinin ucuz, kalitesinin ise yüksek olduğu ve çoğunun ünlü markaların birebir taklit ürünleri olduğu bildirildi. Saatlerin İstanbul'da turistlerin yoğunluk gösterdiği yerlerde bin 500 lira ile 4 bin 500 lira fiyat aralığında satıldığı tespit edildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, bu bilgiler üzerine yurt dışından kaçak yollarla getirilen saatlerin depolandığı ve satıldığı Fatih'te bulunan 2 farklı işyerine ve Gaziosmanpaşa'da bir işyerine operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri, operasyon sırasında dükkan içerisine özel olarak dizayn edilmiş kumandalı sistem ile çalışan gizli bölmelerde saklanarak satışa sunulan 2 bin 571 ünlü markanın taklit ürünü bayan ve erkek kol saati ele geçirdi. Ele geçirilen kol saatlerinin toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon 850 bin lira olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında işyeri sahibi olduğu belirlenen H.İ., K.G. ve M.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ' kaçakçılık kanununa muhalefet ' suçundan işlem yapılmasının ardında serbest bırakıldı.


- İstanbul
Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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