Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılarak küresel bir salgın haline gelen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadeleyi desteklemek için "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" oluşturdu.

MARKA'dan yapılan açıklamaya göre, programda, koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının ve vaka sayılarının en aza indirilmesi için, salgınla mücadeleye katkı sağlayan ve acil çözüm önerileri sunan projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

30 Nisan'a kadar devam edecek başvurulara, kamu kurumlarından kar amacı güden işletmelere kadar birçok farklı kurum "Virüsün Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrol Altına Alınması", "Halk Sağlığı İçin Acil Hazırlık ve Müdahale Çalışmaları" ve "Salgının Ülke Ekonomisine Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Dönük Yenilikler" konularında başvuru yapabilecek.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi, ajansın "www.marka.org.tr" kurumsal internet sayfasında yer alan "Destekler" kategorisi altındaki "Ajans Destek Programları" seçeneğinden alınabilecek.