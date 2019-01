Marka Şehir Panelinde Avcı'ya Marka Ödülü

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Avcı, son yıllarda Adana'da güzel işler yapıldığını, kentin kötü imajının silindiğini belirterek, "Kentimizi daha güzel günlere taşımak için elbirliği ile yapılacak çok işimiz var" dedi.

İnşaat Magazin Dergisi tarafından 1. Marka Şehir Adana Paneli gerçekleştirildi. Seyhan Oteli'nde düzenlenen panel Adana'nın marka şehir olması için yapı ve gayrimenkul sektörü ve belediye başkanları bir araya getirdi.



Panelde, Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Avcı, marka şehir ödülünü aldı.



Orhan Avcı, kentin vizyonunu geliştirmek, fikir alışverişi yaparak bir sinerji oluşturmak ve Adana'ya değer katmak için düzenlenen 1. Marka Şehir Adana Paneli'nde yaptığı konuşmada, Adana Valiliğinin öncülüğünde, Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, yerel yönetimler ve diğer tüm kurumların son yıllarda el ele vererek yaptıkları güzel çalışmaların kente değer kattığını söyledi.



"Adana yararına olan her konuda elimizi taşın altına koymaya devam etmeliyiz" diyen Orhan Avcı, şunları kaydetti:



"Burada iki noktaya dikkati çekmek istiyorum. Birincisi Adana'mız daha önce adliye kavgaları, cinayetleri ile anılıyordu. Başka bir kentte cinayet olsa televizyonlar 'Adana usulü cinayet' diye anlatıyorlardı. Şimdi bu imajın büyük ölçüde kırılmış olması son derece sevindirici. Bir diğer güzel gelişme; kentimizde düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın son yıllarda Adana'ya yaptığı katkıdır. Her yıl ülkemizin birçok noktasından daha fazla katılımcı ağırlayan karnavalımızın yanı sıra Lezzet Festivali, Kebap Şenliği, Şalgam Festivali gibi organizasyonlar, Adana'mızın Festivaller Şehri olarak anılmasına önemli katkı sunuyor."



Beyin göçü



Adana'nın yıllarca niteliksiz göç alıp, nitelikli göç verdiğine dikkati çeken Orhan Avcı, bunun halen önüne geçilemediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Biz Adana çocuğuyuz ve kentimizi çok seviyoruz. Aile olarak bu kentten kopmayı hiçbir zaman düşünmedik. Türkiye'nin birçok kentinde, yurt dışında yatırımlarımızın olmasına rağmen şirketimizin merkezi Adana'dır. Vergimizi bu kentte ödüyor, bu kentte kazandığımızı, bu kente yatırımla değerlendiriyoruz. Ben 11 yaşında Adana'dan eğitim amacıyla ayrıldım. Liseyi İstanbul'da, üniversiteyi yurt dışında okudum. Unilever Marka Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra tekrar Adana'ya dönüp, aile şirketimizde görev aldım. Ancak, köklü bir sanayi kültürü bulunan Adana'mızda çoğu şirketlerin ikinci ya da üçüncü jenerasyonları bu kentten ayrılıyor ve bir daha geri dönmüyor. İş olanaklarının metropol diye andığımız kentlerde fazla olması, yine bu kentlerdeki sosyal hayatın cazibesi nitelikli beyinlerin geri dönmemesinde etken oluyor. Bu yüzden yaşlı baba işi gibi görülen aile şirketleri tavsiye edilmek zorunda kalınıyor. Biz beyin göçünü tersine çevirmek zorundayız. Yani nitelikli göç almalıyız."



Nitelikli beyin göçünü durdurmanın yolunun da nitelikli yatırımlardan geçtiğinin altını çizen Orhan Avcı, "Bunun için bürokratik engelleri aşarak, kente yatırımcı çekmeliyiz. Bu nedenle bu konuda toplantımızda bulunan değerli belediye başkanlarımıza önemli görevler düşüyor. Kendilerinin ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Ama yatırımcıyı çekecek daha fazla olanaklar sunmalıyız. Çünkü Marka Şehir demek ekonomisiyle sosyal hayatıyla her şeyiyle kendi iş gücünü kaybetmeden dışarıdan iş gücünü de çekebilecek şehir olmak demektir" diye konuştu.



Panele, Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, CHP Adana milletvekili Ayhan Bulut, Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, AGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, AYAMDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İnşaat Magazin Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Tamer Gülcan ile çok sayıda davetli katıldı. - ADANA

