Son Dakika Haberleri: “Marka üretmekte zorlanıyoruz”
Son Dakika Ekonomi “Marka üretmekte zorlanıyoruz”

“Marka üretmekte zorlanıyoruz”

1 saat önce

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin beşinci konuğu Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş oldu.

“Marka üretmekte zorlanıyoruz”, System.String[]

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin beşinci konuğu Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş oldu.

Organize Sanayi Bölgesi, Aktaş Holding, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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