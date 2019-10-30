“Marka üretmekte zorlanıyoruz”

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin beşinci konuğu Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş oldu.