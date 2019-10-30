“Marka üretmekte zorlanıyoruz”
1 saat önce
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin beşinci konuğu Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş oldu.
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin beşinci konuğu Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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