"Marka ve patent vekilleri reel sektör için istihbarat aracı niteliğinde" - Son Dakika

"Marka ve patent vekilleri reel sektör için istihbarat aracı niteliğinde"

30.10.2020 10:27

Marka ve patent vekilleri marka başvurusu öncesinde yapılan kritik, ön araştırma, başvuru, bülten takibi gibi markaya itiraz gibi konularda başvuru sahibine önemli katkılar sağlıyor.

Marka ve patent vekilleri marka başvurusu öncesinde yapılan kritik, ön araştırma, başvuru, bülten takibi gibi markaya itiraz gibi konularda başvuru sahibine önemli katkılar sağlıyor. Cumhur Akbulut, patent ve marka vekillerinin bu yönüyle reel sektördeki birçok oyuncu için istihbarat aracı niteliğinde olduğunu söyledi.

Marka ve patent vekilleri marka başvurusu öncesinde yapılan kritik, ön araştırma, başvuru, bülten takibi gibi markaya itiraz gibi konularda başvuru sahibine önemli katkılar sağlıyor. Faaliyetlerine yeni başlayan bir firmanın ticari olarak kayıt altına alınması için bağlı olduğu bölgedeki ticaret odasına kayıt yaptırması gerekiyor. Başvurusu yapılan firmanın ticari unvanın müracaatı gerçekleştirilmeden önce marka veya isim hakkına ilişkin araştırma yapılması gerektiğini ifade eden Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Ticari unvan başvurusu öncesinde yapılacak olan marka tescil ön araştırmasıbenzer veya taklit markalarla karşılaşma ihtimalinizi minimum düzeye indirken, bu alanda kendinizi de taklit markalara karşı korumuş olursunuz. Bu noktada marka ve patent vekilleri size önemli avantajlar sağlar. Özellikle bu yönüyle vekiller, firmalar açısından birer istihbarat aracı konumdadır" dedi.

Başvuru sahiplerinin kendi iradeleriyle de marka veya geliştirdikleri ürünle ilgili patent başvurularını yapabileceklerini belirten Akbulut, "Ancak burada başvuru sahibi yaşayacağı bir sorun veya itiraz karşısında hem zaman hem de maliyet açısından önemli kayıplarla karşılaşabilir. Marka vekilleri başvuru sahibinin karşılaşacağı riskleri minimum düzeye indirir ve onlara alternatif çözümler sunar" değerlendirmesinde bulundu.

"Marka araştırmasının olmadığı yerde riskler de başlar"

Tekstilden gıdaya kadar birçok firmanın ticari unvana konu olan ismi marka unvanı olarak algıladığını dile getiren Akbulut, "Firma bu unvanı kullanmaya başlayınca ve markasını korumak adına da herhangi bir marka vekiliyle çalışmadıkça kendisi için de riskler başlıyor. Tescilsiz bir markaya yatırım yapıyor. Bu bağlamda firmanın kullanmış olduğu unvan belki de başkası adına kullanılan tescilli bir marka da olabilir. Sektörde bu tarz örneklerle sıkça karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçmek adına firmaların patent ve marka bürolarından hizmet alması onlar açısından daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı. Buna ilave fikri sınai ve mülkiyet hakları konusunda terminoloji anlamında firmaların ve kurumların bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Akbulut, "Patent ve marka gibi birbirinden farklı iki ayrı konunun karıştırıldığını görüyoruz. Bu kapsamda farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmeli" şeklinde konuştu

"Marka başvuruları yüzde 23,5 arttı"

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun marka başvurularında 2020 yılının ilk sekiz ayına ait verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbulut, "Marka başvuru sayılarını ele aldığımızda rakamlarda geçen yılın aynı dönemine göre yükselişe geçildiğini görmek mümkün. Bu kapsamda 2020 yılında marka başvuru sayıları 2019 yılına oranla yüzde 23,5 oranında artış göstererek 99 bin 800 adete ulaştı. En çok marka başvurusu gerçekleştiren beş ilimiz arasında, 2019 yılındaki sıralama değişmeyerek; ilk sırada 40 bin 628 başvuru sayısı ile İstanbul yer alırken, ikinci sırada 7 bin 209 marka başvuru sayısı ile Ankara yer aldı. En çok marka başvurusu yapan üçüncü ilimiz ise 5 bin 580 başvuru sayısı ile İzmir olurken, 4 bin 046 başvuru sayısı ile Bursa dördüncü sırada yer buldu. Bursa'yı ise 2 bin 889 marka başvuru sayısı ile Antalya takip etti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Marka ve patent vekilleri reel sektör için istihbarat aracı niteliğinde

Cumhur Akbulut, araştırma, Ticaret, Patent, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Marka ve patent vekilleri reel sektör için istihbarat aracı niteliğinde' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Jose Mourinho, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla oyuncularına seslendi: Umarım herkes benim kadar üzgündür Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Uzman isim uyardı: Aspirin her koronavirüs hastası için uygun değil Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Nice'te 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan İtalya'dan belge alarak Fransa'ya gelmiş Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü Starbucks'a koronavirüs darbesi: Net karı yüzde 51 düştü         
10:16
Dolar 8,34 ile rekor tazeledi Dolar 8,34 ile rekor tazeledi         
10:07
Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi         
09:43
Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et Ayakta yolcu taşırken yakalanan minibüs şoföründen polise; ''15 dakika önce ceza yedim, bu seferlik idare et"         
09:25
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile evlendi         
03:27
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor         
20:51
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 10:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Marka ve patent vekilleri reel sektör için istihbarat aracı niteliğinde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei