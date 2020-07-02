Marka yüzü

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Fırat, markanın reklam filmleri için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.
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3.07.2020 00:32:25. #1.13#