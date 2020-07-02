Marka yüzü

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Fırat , markanın reklam filmleri için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

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