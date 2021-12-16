MARKA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ? HEDEF TÜRKİYE'DE GLOBAL MARKALAR YETİŞTİREBİLMEK - Son Dakika

Türkiye'de, pandemi sürecinde markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdikleri iletişim faaliyetlerinin ele alındığı 'Marka Zirvesi' gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin katıldığı zirvede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü akademisyeni Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner, asıl hedefin öğrencileri bilgilendirerek Türkiye'de global markalar yetiştirebilmek olduğunu söyledi.

İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen Marka Zirvesi dün, Dr. Öğretim Üyesi. Duygu Aydın Aslaner'in koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'de pandemi sürecinde markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdikleri iletişim faaliyetlerinin ele alındığı zirvede, öğrenciler ile çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlerin yöneticileri bir araya getirildi. İkinci Marka Zirvelerini gerçekleştirdiklerini belirten Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan zirvede, Kovid-19 döneminde iletişimin nasıl değiştiği ve özellikle de markalar üzerindeki iletişim yapılarının nasıl şekillendiği konularının ele alındığını söyledi.

'SEKTÖREL DEĞİŞİMLERİ FARK EDECEKLER'

Derslerde anlatılan bilgileri öğrencilerin gerçekleştirilen zirve sayesinde profesyonellerden dinleyip göreceklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay Ceyhan, 'İletişim öğrencilerimiz, sektörün hangi değişikliklerden geçtiğini, nasıl güncellemeler olduğunu ilk ağızdan öğreniyorlar. Kendilerini buna göre geliştirme şansı buluyorlar' dedi.

'DÜNYADA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK MARKALARA İHTİYAÇ VAR'

Zirvedeki asıl amacın Türkiye'de markalaşma konusuna dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner şunları söyledi:

'Türkiye'de markalaşma, gerçekten anlaşılması gereken bir konu. Türkiye'de çok güzel markalarımız var. Ama dünyada bizi temsil edecek seviyedeki markalara ihtiyacımız büyük. Bu yüzden bu konuda gelişmeliyiz. Bunun için de dijitalden, konvansiyonelden beslenmek ve markalarla karşılıklı iletişim sağlanması gerek. Böyle zirveler ve verilen eğitimlerle öğrencilerimiz sayesinde Türkiye'de global markalar yaratabileceğiz.'

'PANDEMİDE MARKALAR HIZLI DAVRANDI'

Zirveye katılan bir vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan Anarat Çötelioğlu, markaların pandemide çok farklı deneyimler yaşadığını belirtti. Bu farklı deneyimleri öğrencilerle paylaşacakları için mutlu olduklarını ifade eden Çötelioğlu, pandemide iletişim yönetiminin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Pandemideki çalışma ortamında hem pozifif hem de negatif etkilerin görüldüğünü ifade eden Çötelioğlu, 'Pozitif taraflarına baktığımızda, zaten büyümekte olan e-ticaretin gelişme sürecinin daha da hızlandığını gördük. Burada markaların yaptığı en iyi şeylerden biri hızlı davranabilmesi oldu. Yani hızlı karar alıp bunları hayata hızlı şekilde geçirebildiler. Veri anlamında doğru yatırımlar yapmaları da markaları güzel sonuçlara ulaştırdı. Ayrıca markaların bu dönemde yaptıkları işleri çevre daha kolay benimsedi' açıklamasını yaptı.

'DİJİTALLEŞEN MARKALAR HIZLA BÜYÜDÜ'

Data Analytics Simge Ayzit de pandemide özellikle marka ve tüketiciler arasında anlamlı hassas iletişim olmasının önem kazandığını söyledi. Bu dönemde markalar açısından tüketici bekletişini anlayarak iletişim gerçekleştirmek gerektiğini belirten Ayzit, 'Bazı markalar hızla büyürken bazısı küçüldü. Hızlı büyümeye vesile olanlardan biri ise dijitalleşmenin gelişmesi ve kullanımının artmasıdır. Dijitalleşmenin önceden de bir ihtiyaç olmasına rağmen pandemide tamamen zorunlu hale geldiğini gördük. E-ticarete uyum sağlayanlar kazandı. Pandemide markalar, mecburiyetten e-ticarette büyük yükseliş gösterdi. Bu durum bundan sonra da devam edecek gibi duruyor' diye konuştu.