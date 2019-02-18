Son Dakika Haberleri: Markalar dijital dönüşüm seminerinde buluşacak

Markalar dijital dönüşüm seminerinde buluşacak

43 dakika önce

Moda ve perakende markalarının PLM sistemi hakkında deneyimlerini paylaşacakları PLM4ALL dijital dönüşüm seminerinin ikincisi 19 Şubat'ta düzenlenecek.

Markalar dijital dönüşüm seminerinde buluşacak, System.String[]
Moda ve perakende markalarının PLM sistemi hakkında deneyimlerini paylaşacakları PLM4ALL dijital dönüşüm seminerinin ikincisi 19 Şubat'ta düzenlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:00 

Moda, Ekonomi
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