Markalar dijital dönüşüm seminerinde buluşacak
43 dakika önce
Moda ve perakende markalarının PLM sistemi hakkında deneyimlerini paylaşacakları PLM4ALL dijital dönüşüm seminerinin ikincisi 19 Şubat'ta düzenlenecek.
Moda
ve perakende markalarının PLM sistemi hakkında deneyimlerini paylaşacakları PLM4ALL dijital dönüşüm seminerinin ikincisi 19 Şubat'ta düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:00
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