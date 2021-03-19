Markalar hakkındaki şikayetler tek tıkla karşılaştırılabilecek - Son Dakika

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, yeni aracı "Marka Karşılaştır"ı yayına aldığını duyurdu. Tüketiciler, Şikayetvar'ın yeni hizmeti "Marka Karşılaştır" ile artık firmaların müşteri memnuniyetinden günlük sayfa ziyaretlerine, şikayet yönetiminden en çok yorum alan şikayetlerine kadar birçok konuda performanslarını karşılaştırabilecek.

Her gün yüz binlerce kullanıcının ziyaret ettiği Şikayetvar'da tüketiciler hangi markayı seçeceğine bu platform üzerinden karar verebiliyor. Şikayetvar'ın yeni aracı "Marka Karşılaştır" ile tüketiciler markaların müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi konularında performanslarını karşılaştırarak, alışveriş kararını artık kolayca verebilecek.

"TEK EKRANDA SANİYELER İÇİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI"

Kullanıcıların Şikayetvar'ın ana sayfasından ulaşabileceği "Marka Karşılaştır" aracına, arama yapmak istediği iki markanın adlarını yazarak işlemi gerçekleştirebilecek. Tüketiciler seçili iki markanın müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi alanındaki tüm bilgilere tek bir ekrandan saniyeler içerisinde ulaşabilecek.

"EN ÇOK YORUM VE DESTEK ALAN ŞİKAYETE ULAŞILACAK"

120 bin markanın, 6 milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar'ın yeni özelliğinde kullanıcıların karşılaştırmak istediği iki markanın toplam şikayet sayısını görüntüleyerek ilgili markaların cevaplanan, çözülen şikayet sayısına ulaşabiliyor. "Marka Karşılaştır" aracının şikayetler bölümünde karşılaştırılan iki markanın en yeni şikayet içeriklerine, en çok yorum ve destek alan şikayetlerine de ulaşmak mümkün.

MARKALARIN MEMNUNİYET KONULARI BİR ARADA

Müşteri memnuniyeti bölümündeyse markaların Şikayetvar kullanıcıları tarafından verilen yıldız tablosunu görüntüleniyor. Kullanıcılar tarafından markalara iletilen teşekkür mesajları da aynı bölümde yer alıyor. "Marka Karşılaştır" özelliğinde bulunan bir diğer bölümdeyse karşılaştırılan iki markanın tüketiciler tarafından hangi konularda memnun olup olmadığı görüntülenebiliyor. Ayda 18 milyon tüketicinin ziyaret ettiği Şikayetvar "Marka Karşılaştır" aracıyla ziyaretçilerin markaların müşteri deneyimlerine kolaylıkla ulaşarak, markalarla ilgili hızlı bilgi almasını hedefliyor. Şikayetvar'ın yeni özelliği sayesinde tüketicilerin günlük 100 bin markanın karşılaştırma yapması bekleniyor.