Markalaşma çalışmaları süren "Yenice çileği"nin hasadı başladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma yürütülen Yenice çileğinin hasadı yapılıyor.

Türkiye'deki yıllık çilek üretiminin yüzde 6'sının karşılandığı Yenice'de yaklaşık 10 bin dönüm alandan yılda ortalama 30 bin ton ürün alınıyor.

Açık ve kapalı alan olmak üzere iki yöntemle yetiştirilen çilek, rengi, tadı ve kokusuyla dikkati çekiyor.

Tünel sera üretiminin tercih edilmesiyle normal sezondan 1 ay önce başlayan ve 1 ay geç sona eren hasat, bu sayede üreticinin ekonomik olarak yüzünü güldürüyor. Dış etkenlere karşı daha çok korunan ürün, görüntüsü itibarıyla da tüketiciden ilgi görüyor.

Günün ilk ışıklarıyla hasadına başlanan Yenice çileği, öğleye kadar toplanıp kasalara yüklenerek il genelindeki satış noktalarına ulaştırılıyor.

"Çileğin il ekonomisine katkısı 135 milyon lira"

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, AA muhabirine, Türkiye'de yıllık 180 bin dekar alanda 550 bin ton çilek üretildiğini söyledi.

Üzümsü meyveler grubundan çileğin, taze tüketiminin yanında kurutularak, meyve suyu, reçel, marmelat, dondurma, pasta, konserve ve meyve çayı olarak gıda sanayinde yoğun şekilde kullanıldığını belirten Karadağ, mükemmel bir lif, C vitamini ve antioksidan kaynağı olduğunu aktardı.

Yenice bölgesinde çilek üretim alanı ve miktarının hızla arttığını vurgulayan Karadağ, "Çanakkale'de üretilen çileğin yüzde 95'i Yenice ilçemizde özellikle Agonya Ovası'nda, Kalkım beldemiz ve Akçakoyun, Reşadiye, Örencik, Hıdırlar, Aşağıçavuş, Yukarıçavuş köylerinde üretilmektedir. 2020 verilerine göre çileğin il ekonomisine katkısı 135 milyon liradır." dedi.

Karadağ, çileğin özellikle Kalkım'da, dünyanın oksijen oranı en fazla ikinci bölgesi olan Kazdağları'nın üç tarafını sardığı Agonya Ovası'nın bereketli topraklarında yetiştirildiğini dile getirdi.

Bölgede üretilen çileğin markalaşmasıya ilgili çalışmalara değinen Karadağ, şu bilgileri paylaştı:

"Yenice çileğimiz, Kazdağları'nın doğal kaynaklarından beslenen dereler, göletler ile sulanan, rengi, kokusu, aroması, nefaseti ve insanın damağında bıraktığı hoş tadıyla ön plana çıkmaktadır. Her geçen gün yoğun talep görmekte ve marka olma konusunda ilerlemektedir. Kalkım çileği coğrafi işaret çalışmaları 2019'da yapılan başvuru ile başlamış, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. En kısa sürede Çanakkale'mizin coğrafi işaret tescili almış ürünlerinin içine dahil olacaktır. Yenice'mizin çileği de aynı Ezine peyniri, Çanakkale domatesi gibi bir marka haline gelecektir."

"Önümüzdeki günlerde 2-3 liralık bir düşüş yaşanabilir"

Üretici Ali Demirel ise kapalı alandaki tünel sera üretiminde büyük başarı sağladıklarını anlattı.

Çilek yetiştiriciliğinin zorlu bir süreç olduğuna dikkati çeken Demirel, "Burada yavaş yavaş bir marka yaratıyoruz. Yenice bölgemizde çilek üretimi çok arttı. Son yıllarda birçok üretici arkadaşımız bu ürüne yöneldi." ifadelerini kullandı.

Demirel, sezonun ilk hasat dönemine bu hafta itibarıyla başladıklarını belirtti.

Hasatta kadınların çalıştığını belirten Demirel, "Onlar da bu sayede evlerine ek gelir elde ediyorlar. Şu anda kilogram fiyatımız 15 lira. Önümüzdeki günlerde çileğin daha da bollaşmasıyla 2-3 liralık bir düşüş yaşanabilir." diye konuştu.