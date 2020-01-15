Markalı konut projelerinde stok erime hızlandı - Son Dakika
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Markalı konut projelerinde stok erime hızlandı

6 saat önce

GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2019 sonuçlarına göre, markalı konut projeleri kapsamında satışların yüzde 8.0'ın yabancılara yapıldığı ve Kasım'da 3.76 olan stok erime hızı Aralık'ta yüzde 6.03 düzeyine yükseldi.

Markalı konut projelerinde stok erime hızlandı, System.String[]

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2019 sonuçlarına göre, markalı konut projeleri kapsamında satışların yüzde 8.0'ın yabancılara yapıldığı ve Kasım'da 3.76 olan stok erime hızı Aralık'ta yüzde 6.03 düzeyine yükseldi. Aralık'ta fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.58, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.94 arttı.

Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' 2019 yılı Aralık ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, "Yeni konutlarda stok erime hızının arttığı yılın son ayında, ödeme yöntemlerini incelediğimizde, banka kredisi ve senet kullanımının bir önceki aya göre yükseldiğini görüyoruz. Faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir" dedi.

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa da satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, Kasım'a göre Aralık ayında banka kredisi kullanımında yüzde 6.0 artış gözlendiğini belirtti. Çapa sözlerine şunları ekledi : "Markalı konut projeleri kapsamında stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, Aralık ayında stoklarda adet bazında yüzde 6.03 erime gözlendi ve stok erime hızı altı aylık ortalamanın 2.11 puan üstünde gerçekleşti."

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre Aralık'ta ;

"Kasım'a göre; yüzde 0.58, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.94 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 89.20 oranında nominal artış gerçekleşti.

"Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Kasım'a göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.16, 2+1 konut tipinde yüzde 0.10, 3+1 konut tipinde yüzde 0.21 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.12 nominal artış yaşandı.

"Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8.0'lık (son altı aylık ortalama yüzde 7.0) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 32 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

"Peşinat kullanımı yüzde 53.0, banka kredisi kullanımı yüzde 17.0 ve senet kullanımı yüzde 30.0 düzeyinde gerçekleşti.

"Kasım'da peşinat kullanımı yüzde 55.0, banka kredisi kullanımı yüzde 16.0, senet kullanımı ise yüzde 29.0, oranında gerçekleşmişti.

"Satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 49.0'ı bitmiş, yüzde 51.0'ı bitmemiş konut stoklarından oluştu.

"Kasım'da ise satışlar; yüzde 44.0'ı bitmiş, yüzde 56.0'ı bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu." (Grafik)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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