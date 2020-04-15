Markalı konut satışlarının yüzde 10'u yabancıya yapıldı

'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre, markalı konut projeleri kapsamında satışların yüzde 9.94'ünün yabancılara yapıldığı Mart ayında stok erime hızı ise yüzde 4.17 düzeyinde gerçekleşti.

Endekse göre, Mart ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.62, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5.15 oranında arttı.

Endeksin Mart ayı sonuçları ile ilgili GYODER şu değerlendirmeyi yaptı:

"2019'un son ayından itibaren artan stok erime hızının, bu yılın mart ayında da devam ettiği ve yabancıya satışlarda önemli bir hareketlilik yaşandığı görülüyor. Ülkemizde küresel salgın önlemlerinin alınmaya başlandığı mart ayında, markalı konut projelerinde yabancıya satış oranının yüzde 9.94 seviyesinde olması, gayrimenkul yatırımlarına yabancı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor."

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa, Endeksin Mart sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.62, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5.15 oranında artış gerçekleşti. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, şubat ayına göre mart ayında banka kredisi kullanımında yüzde 29.23 oranında artış gözlenirken, peşinat kullanım oranı ve senet kullanım oranında ise azalış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı mart ayında yüzde 9.94 seviyesindedir ve bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 40.82'lik tercih oranı ile öne çıktığı görülmektedir."

Tüm konut tiplerinde artış

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, mart ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.27, 2+1 konut tipinde yüzde 0.10, 3+1 konut tipinde yüzde 0.21 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.06 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satış oranı yüzde 9.94

Mart ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 9.94'lük (son 6 aylık ortalama yüzde 8) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 40.82 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Peşinat kullanımında artış

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, mart ayında peşinat kullanım oranı yüzde 43.44, banka kredisi kullanım oranı yüzde 26.17 ve senet kullanım oranı yüzde 30.39 olarak gerçekleşti. Şubat ayında peşinat kullanımı yüzde 47.46, banka kredisi kullanımı yüzde 20.25, senet kullanımı yüzde 32.29 seviyesinde gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: yüzde 4.17

Mart ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 4.17 oranında erime gözlendi. Şubat ayında stok erime hızı yüzde 5.30 oranında gerçekleşmişti.

Satışların yarısı bitmiş konut stoklarından

Mart ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 50.16'sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 49.84'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Şubat ayında ise satışların yüzde 50.06'sı bitmiş, yüzde 49.94'ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.