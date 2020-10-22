Markar Esayan, toprağa verildi - Son Dakika

Markar Esayan, toprağa verildi

22.10.2020 16:13
Markar Esayan, toprağa verildi, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, toprağa verildi.

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen dini törenin ardından Esayan'ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'na getirildi.

Esayan, burada toprağa verildi.

Mezarlıktaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Esayan'ın ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Esayan, Hilda Hamamcıyan ile kardeşi Sima Esayan katıldı.

Markar Esayan, Meryem Ana, AK Parti, Kumkapı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Markar Esayan, toprağa verildi - Son Dakika

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