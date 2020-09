Market açtı, açtığına pişman oldu - Son Dakika

Konya'da bir buçuk yıl önce marketini açtığı günden bu yana başından aşağı su dökülmesinin yanında iş yerine defalarca otomobil çarpan ve birçok talihsizlikle karşılaşan vatandaş, marketini satma kararı aldı. Talihsizliklerden bıkan Ramazan Karaman, "4 kardeş bir araya geldik, dükkanı açtığımıza açacağımıza pişman olduk" dedi.

Doğalgaz işi yapan Ramazan Karaman, 3 kardeşiyle birlikte bir buçuk yıl önce market açtı. Marketi açtığı günden bu yana dükkanına defalarca araç çarpan ve maddi zararı olan Ramazan Karaman, temizlemek isteği tentedeki suyu başından aşağı dökünce haberlere konu oldu. Dükkanı açtığı günden bu yana defalarca hırsızlık ve kavga gibi olaylarla da karşılaşan Ramazan Karaman, çevredekiler tarafından başına gelenlerle anılmaya başladı.

"Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız"

Yaklaşık bir buçuk yıl önce marketi açtıklarını ifade eden Ramazan Karaman, "Açtığımız günden beri başımıza gelmeyen kalmadı diyebiliriz. Çünkü 4-5 defa biz kazayla karşılaştık. Ön tarafla birlikte yaklaşık 8 kez kaza oldu. Biz her Çarşamba manav günü yaparız özellikle o günlerde büyük problemler oluşabiliyor. Üzerimize su döküldü, 4-5 defa hırsızlıkla karşılaştık. Yani hayatımız boyunca bir kere market açalım dedik ama bu son olur. Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız. Pişmanım yani böyle bir işe girdiğim ve böyle olaylarla karşılaştığım için" dedi.

"Açtığımıza açacağımıza pişman olduk"

Olaylarla karşılaştıktan sonra 4 kardeş bir araya geldiklerini anlatan Karaman, "Açtığımıza açacağımıza pişman olduk. Bir daha böyle hatayı kesinlikle yapmayız. Çevredeki vatandaşlar çok hızlı karpuz sattığımı söylüyor. Her karpuz koyduğumda 2. ya da 3. gün mutlaka buraya bir araç dalıyor, kaydırarak çarpıyor. Karpuzların yarısı zaten o gün bitmiş oluyor. Ertesi gün da diğer kalanları gidiyor. Öylelikle hızlı şekilde karpuz satmaya başladım. En büyük unutamadığım olay burada başıma bir su dökülmüştü, 6 ay oldu etkileri hala devam ediyor. En son bu kaza olaylarını da görenler özellikle karpuz satıcıları senin oraya karpuzu getirip biz sergileyelim diye adeta yarış haline girdi. Karpuz hızlı satıldığı için tabii hepsi kaza nedeniyle satılıyor. Ama bu kadar olaydan sonra da artık sıkıldık, etrafımıza da rezil olmaya başladık. Her ay mutlaka değişik bir olayla karşılaşıyoruz biz burada. Bilmiyoruz ileriki zamanlarda ne göreceğiz ama artık şu vakitten sonra da yapacak çok da bir şeyimiz kalmadı. Olan her olaya razıyız" şeklinde konuştu.