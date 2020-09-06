Market açtı, başına gelmeyen kalmadı... "Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız" - Son Dakika

Market açtı, başına gelmeyen kalmadı... "Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız"

Market açtı, başına gelmeyen kalmadı.

Market açtı, başına gelmeyen kalmadı... "Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız"

KONYA - Konya'da bir buçuk yıl önce marketini açtığı günden bu yana başından aşağı su dökülmesinin yanında iş yerine defalarca otomobil çarpan ve birçok talihsizlikle karşılaşan kişi marketini satma kararı aldı. Talihsizliklerden bıkan Ramazan Karaman, "4 kardeş bir araya geldik dükkanı açtığımıza açacağımıza pişman olduk" dedi.

Doğal gaz işi yapan Ramazan Karaman, 3 kardeşiyle birleşerek bir buçuk yıl önce market açtı. Marketi açtığı günden bu yana dükkanına defalarca araç çarpan ve maddi zararı olan Ramazan Karaman, temizlemek isteği tentedeki suyu başından aşağı dökünce haberlere konu olmuştu. Dükkanı açtığı günden bu yana defalarca hırsızlık ve kavga gibi olaylarla da karşılaşan Ramazan Karaman, çevredekiler tarafından başına gelenlerle anılmaya başladı.

"Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız"

Yaklaşık bir buçuk yıl önce marketi açtıklarını ifade eden Ramazan Karaman, "Açtığımız günden beri başımıza gelmeyen kalmadı diyebiliriz. Çünkü 4-5 defa biz kazayla karşılaştık. Ön tarafla birlikte yaklaşık 8 kez kaza oldu. Biz her Çarşamba manav günü yaparız özellikle o günlerde büyük problemler oluşabiliyor. Üzerimize su döküldü, 4-5 defa hırsızlıkla karşılaştık. Yani hayatımız boyunca bir kere market açalım dedik ama bu son olur. Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız. Pişmanım yani böyle bir işe girdiğim ve böyle olaylarla karşılaştığım için" dedi.

"Açtığımıza açacağımıza pişman olduk"

Olaylarla karşılaştıktan sonra 4 kardeş bir araya geldiklerini anlatan Karaman, "Açtığımıza açacağımıza pişman olduk. Bir daha böyle hatayı kesinlikle yapmayız. Çevredeki vatandaşlar çok hızlı karpuz sattığımı söylüyor. Her karpuz koyduğumda 2. ya da 3. gün mutlaka buraya bir araç dalıyor, kaydırarak çarpıyor. Karpuzların yarısı zaten o gün bitmiş oluyor. Ertesi gün de diğer kalanları gidiyor. Öylelikle hızlı şekilde karpuz satmaya başladım. En büyük unutamadığım olay burada başıma bir su dökülmüştü, 6 ay oldu etkileri hala devam ediyor. En son bu kaza olaylarını da görenler özellikle karpuz satıcıları senin oraya karpuzu getirip biz sergileyelim diye adeta yarış haline girdi. Karpuz hızlı satıldığı için tabi hepsi kaza nedeniyle satılıyor. Ama bu kadar olaydan sonra da artık sıkıldık, etrafımıza da rezil olmaya başladık. Her ay mutlaka değişik bir olayla karşılaşıyoruz biz burada. Bilmiyoruz ileri ki zamanlarda ne göreceğiz ama artık şu vakitten sonra da yapacak çok da bir şeyimiz kalmadı. Olan her olaya razıyız" şeklinde konuştu.

Market açtı, başına gelmeyen kalmadı... Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Market açtı, başına gelmeyen kalmadı... 'Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında Fransa'da ders kitaplarına giren PKK propagandasına Türkiye'den sert tepki Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi
Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı         
16:29
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi         
16:26
Falcao'dan yeni sözleşme açıklaması: Galatasaray'la iki yıllık daha kontratım var, şimdilik devam ediyorum Falcao'dan yeni sözleşme açıklaması: Galatasaray'la iki yıllık daha kontratım var, şimdilik devam ediyorum         
16:18
Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı         
15:29
KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı         
15:16
Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor         
14:54
Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak         
14:45
Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı         
14:44
"500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi         
14:31
KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi         
13:17
Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor         
12:25
Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada         
12:02
Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti         
11:58
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu         
16:45
Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı         
13:27
Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 20:46:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Market açtı, başına gelmeyen kalmadı... "Bir daha kesinlikle böyle bir işe kalkışmayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei