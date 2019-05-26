Market, alev alev yandı
42 dakika önce
KÜTAHYA'da, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangında market, kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:15 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangında market, kullanılamaz hale geldi. Marketi saran alevler, itfaiye görevlilerince güçlükle söndürüldü.
100'üncü Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvar üzerindeki markette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı sanılan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında, kozmetik bölümündeki ürünler nedeniyle patlamalar da meydana geldi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, yangını uzun süren müdahale sonucu güçlükle söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, market, kullanılamaz hale geldi.
- Tahya
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