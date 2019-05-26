Son Dakika Haberleri: Market, alev alev yandı

Market, alev alev yandı

42 dakika önce

KÜTAHYA'da, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangında market, kullanılamaz hale geldi.

Market, alev alev yandı, System.String[]
KÜTAHYA'da, elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangında market, kullanılamaz hale geldi. Marketi saran alevler, itfaiye görevlilerince güçlükle söndürüldü.
100'üncü Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvar üzerindeki markette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı sanılan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında, kozmetik bölümündeki ürünler nedeniyle patlamalar da meydana geldi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, yangını uzun süren müdahale sonucu güçlükle söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, market, kullanılamaz hale geldi.
 


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:15 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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