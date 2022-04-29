Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı - Son Dakika
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Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı

29.04.2022 10:33

Market arabasında duran çantayı böyle çaldı Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandıBURSA Bursa'da bir hırsız market alışverişi yaptıktan sonra otobüs bekleyen kadının çantasını saniyeler içinde çaldı.

Market arabasında duran çantayı böyle çaldı

Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı

BURSA Bursa'da bir hırsız market alışverişi yaptıktan sonra otobüs bekleyen kadının çantasını saniyeler içinde çaldı. Başka bir olayda hırsızlığa karıştığı öne sürülen kadın ise mahalle esnafına yakalandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla ve Zümrütevler mahallelerinde meydana geldi. Kadın hırsız Zümrütevler mahallesinde alışverişi yapan bir kadının market arabasında duran çantasını çalmak için bir süre kadını takip etti. Alışverişini tamamlayan kadın otobüse binmek için durakta beklerken hırsız harekete geçti. Saniyeler içerisinde çantayı çalan hırsız gözden kayboldu. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Diğer olay ise Yeşilyayla mahallesinde meydana geldi. Mağazadan hırsızlık yapmak istediği öne sürülen kadını fark eden esnaf kadını kıskıvrak yakaladı. Kendisini yakalayan hırsıza direnen ve kaçmaya çalışan kadın hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildiği o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı
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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Market arabasında duran çantayı böyle çaldı- Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı - Son Dakika
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