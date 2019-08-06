Son Dakika Haberleri: Market arabasında gırgır şamata klip!
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Market arabasında gırgır şamata klip!

4 saat önce

Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken müzik dünyasının genç isimleri Turgay Saka ile Fulin düet şarkı "Panik Yok" ile sevenlerinin karşısına çıktılar.

Market arabasında gırgır şamata klip!, System.String[]

Sözlerini TV program yapımcısı Zafer Kerey'e bestesi ise Turgay Saka'ya ait olan şarkının aranjörü ise Atınç Tombak. DMC etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sunulan şarkıya yine Fulin ile birlikte klip de çekildi ve klip mekanı olarak da büyük bir market kullanıldı.

Yönetmenliğini Ahmet Can Tekin'nin yaptığı klip çekiminin başrol oyuncusuise market arabası oldu. Turgay Saka rol arkadaşı Fulin'i klip çekimlerinde market arabası içinde gezdirirken oldukça neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Kısa zamanda Youtube üzerinden yüz bine yakın izlenme sayısı yakalayan şarkının klibi için Turgay Saka "İnanılmaz eğlendim emeğimize değen bir klip oldu. Güzelliğinin yanı sıra Fulin'le olan uyumumuz da güzeldi çok eğlenceli vakit geçirdik" dedi. Fulin ise"Şarkımız çok beğenildi ve sevildi. Keyifli bir de klip çekimi yaptık. Turgay çok enerjik bir insan. Onunla elektiriğimiz de tuttu. Beni market arabası ile gezdirdiği görüntülerin kamera arkasında çok eğlenceli dakikalar geçirdik. Adeta market sepeti klibimizin başrol oyuncusu gibi ile oldu" dedi.

Fulin, Magazin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:47 Kaynak: Bültenler
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