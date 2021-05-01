Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler - Son Dakika

Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler

01.05.2021 09:56

Türkiye geneli uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan bir grup genç, kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve etlerle hayvanları besledi.

Türkiye geneli uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan bir grup genç, kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve etlerle hayvanları besledi. Market arabasına koydukları yiyeceklerle sokakları dolaşıp aç kalan hayvanları arayan gençler, vatandaşlar tarafından da takdir edildi.

Türkiye geneli uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yuvasız hayvanların aç kalmaması için harekete geçen bir grup genç, kendi imkanlarıyla mama, et ve ciğer aldı. Market arabasına yükledikleri yiyeceklerle cadde ve sokakları dolaşan gençler, gördükleri bütün hayvanları besledi. Gençlerin bu duyarlı davranışı vatandaşların da takdirini topladı. Daha önce de sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen Sümeyye Karahan, kısıtlama dolayısıyla daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bunun herkese örnek olmasını isteyen Karahan," Biz şu anda sokak hayvanlarına yardımda bulunuyoruz. Kendi bütçemizle yapıyoruz. Umarım insanlar bizden ders alır da gördükleri yerlerde hayvanları beslerler. Hayvanlar da bizler gibi canlı, onlar da bizim gibi varlıklar. Onları beslemek bizim boynumuzun borcu" dedi.

Gençlerin sokak hayvanlarını beslemesinden dolayı memnuniyetini dile getiren İbrahim Çoban, "Vatandaşlarımız sokak hayvanlarını besleyerek bir hizmet yapıyor. Kedi ve köpeklere et veriyorlar. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler
Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler

Sokak Hayvanları, Türkiye, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti         
11:13
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:54:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Market arabasıyla sokakları gezip hayvanları beslediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement