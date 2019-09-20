Market araçları trafiği kilitliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ulusal ve yerel marketlerin trafiğin en işlek olduğu saatlerde ana caddelerde mal yüklemek ya da boşaltmak için yolu kapatmaları tepkilere neden oluyor.



Kdz. Ereğli ilçesinde Müftü Mahallesi ve Bağlık Mahallesi'ndeki Hatip Sokak, Erdemir Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi ve İbrahim Efe Sokak gibi şehrin trafiğinin en yoğun aktığı yolların gündüz saatlerinde sürekli tıkanması tepkilere neden oluyor. Trafik sıkışıklığına en fazla günün en yoğun olduğu saatlerde mal yükleyip, mal boşaltan araçların trafik sıkışıklığına neden olduğunu belirten sürücüler Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesinin polis ve zabıta kolluk kuvvetleri ile bu düzensizliğe son vermelerini istedi. Özellikle yerel ve ulusal marketlerin araçlarının geceleyin mal yükleyip boşaltmaları gerektiğini anlatan sürücüler, yetkililerin bu konuda gerekli önlemleri almalarının gerektiğini söyledi. - ZONGULDAK