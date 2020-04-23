Market çalışanı düşürülen parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Market çalışanı düşürülen parayı sahibine teslim etti

Market çalışanı düşürülen parayı sahibine teslim ettiBursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde polis memurunun düşürdüğü parayı, market çalışanı kendisine ulaşarak teslim etti.

Market çalışanı düşürülen parayı sahibine teslim etti Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde polis memurunun düşürdüğü parayı, market çalışanı kendisine ulaşarak teslim etti. Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Lalaşahin Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında marketten alışveriş yapan polis memuru marketten ayrıldı. 50 TL'nin düşürüldüğünü fark eden market çalışanı Hasan Başaran, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek parayı düşürenin polis memuru olduğunu anladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çevredeki kontrol noktasında görevli polis ekiplerinden yardım isteyen market çalışanı, parayı polis memuruna teslim etmek istediğini belirtti. Bunun üzerine mesai arkadaşları tarafından kendisine ulaşılan polis memuru, markete gelirken market çalışanı parayı teslim etti. Polis memuru ise, Hasan Başaran'a teşekkürlerini iletti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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