MARKET ÇALIŞANI İLE GEMİ KAPTANINA UYUŞTURUCUDAN TUTUKLAMA - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 50 gram esrar ve bir miktar kilit poşet ile yakalanıp, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Kaan A.(22) ve market çalışanı Servet K.(21) tutuklandı. Tutuklanan 2 şüphelinin yatlardaki kişilere uyuşturucu sattıkları ileri sürüldü.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Marmaris Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli lüks motor yatlara uyuşturucu temin edildiği ihbarı aldı. İhbarın ardından harekete geçen polis, gemi kaptanı Kaan A. ve market çalışanı Servet K.'yi bir hafta süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından bugün saat 04.00 sıralarında harekete geçen polis, şüphelilere ait 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaan A. ve Servet K.'nin evlerindeki aramalarda toplam 50 gram esrar ve uyuşturucu madde koymakta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar kilit poşet ele geçirildi. İki şüpheli de polisteki ifadelerinde uyuşturucu satmadıklarını, içici olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.