Esenyurt'ta market çalışanı ile müşterinin kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta market çalışanı ile müşterinin kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

16.01.2023 20:14

Esenyurt'ta market çalışanı ile müşterinin kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktıİSTANBUL Esenyurt'ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt'ta market çalışanı ile müşterinin kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL Esenyurt'ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1157 Sokak'ta dün meydana gelen olayda iddiaya göre, bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi üzerine tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüşürken, kadının kavga ettiğini duyan yakınları da markete gelerek olaya müdahil olmuştu. İhbar üzerine olay yerine devriye ekipleriyle birlikte Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri sevk edilirken, ekipler kalabalık ve öfkeli grubu dağıtmak için biber gazı kullanmıştı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülere öfkeli şahısların market görevlisine saldırması ve başka bir market çalışanının ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yansıdı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta market çalışanı ile müşterinin kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta market çalışanı ile müşterinin kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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