MARKET ÇALIŞANI KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN PAKİSTANLI YAKALANDI - Son Dakika
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MARKET ÇALIŞANI KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN PAKİSTANLI YAKALANDI

16.04.2022 14:32

GAZİOSMANPAŞA'da market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşanPakistan uyruklu A.K., yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan

Pakistan uyruklu A.K., yakalandı.

Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki markette görüntüleri çektiği belirlenen 18 yaşından küçük A.K.'yi tespit etti. A.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü. A.K.'nin cep telefonundan paylaştığı görüntüler de çıktı. A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARKET ÇALIŞANI KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN PAKİSTANLI YAKALANDI
MARKET ÇALIŞANI KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN PAKİSTANLI YAKALANDI
MARKET ÇALIŞANI KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN PAKİSTANLI YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARKET ÇALIŞANI KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN PAKİSTANLI YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARKET ÇALIŞANI KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN PAKİSTANLI YAKALANDI - Son Dakika
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