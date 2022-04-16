GAZİOSMANPAŞA'da market çalışanı kadının görüntülerini sosyal medyada paylaşan
Pakistan uyruklu A.K., yakalandı.
Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki markette görüntüleri çektiği belirlenen 18 yaşından küçük A.K.'yi tespit etti. A.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü. A.K.'nin cep telefonundan paylaştığı görüntüler de çıktı. A.K., polis merkezindeki işleminin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MARKET ÇALIŞANI KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN PAKİSTANLI YAKALANDI - Son Dakika