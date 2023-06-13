Market çalışanı 'Önerilen fiyat' yazılarını sildi, sosyal medyada tepki çekti

Enflasyon, fiyat artışı ve hayat pahalılığı vatandaşın bir numaralı gündemi... Hal böyleyken sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

"ÖNERİLEN FİYAT" YAZILARINI TEK TEK SİLDİLER

Bir markette çekildiği anlaşılan görüntüde bir kişinin kaşar peynirlerinin üzerindeki "Önerilen fiyat" yazılarını tek tek sildiği anlar yer alıyor. Kısa sürede çok sayıda izlenme alan videonun altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Lütfen bu kişi ve kurumlar hakkında gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

İşte bahsi geçen ürünün üzerindeki yazı;