Market çalışanı 'Önerilen fiyat' yazılarını sildi, sosyal medyada tepki çekti - Son Dakika
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Market çalışanı 'Önerilen fiyat' yazılarını sildi, sosyal medyada tepki çekti

13.06.2023 11:45

Enflasyon ve hayat pahalılığı konuları gündemdeyken, bir markette çekilen videoda bir kişinin kaşar peynirlerinin üzerindeki 'Önerilen fiyat' yazılarını tek tek sildiği görülüyor. Sosyal medyada yayılan video, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Enflasyon, fiyat artışı ve hayat pahalılığı vatandaşın bir numaralı gündemi... Hal böyleyken sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

"ÖNERİLEN FİYAT" YAZILARINI TEK TEK SİLDİLER

Bir markette çekildiği anlaşılan görüntüde bir kişinin kaşar peynirlerinin üzerindeki "Önerilen fiyat" yazılarını tek tek sildiği anlar yer alıyor. Kısa sürede çok sayıda izlenme alan videonun altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Lütfen bu kişi ve kurumlar hakkında gerekeni yapın" çağrısında bulundu.

İşte bahsi geçen ürünün üzerindeki yazı;

Bunu da gördük! Markette peynirlerin üzerindeki 'Önerilen fiyat' yazısını böyle sildiler
YORUMLAR (5)
  • Can Yıldırım : O ürünün çıkış maliyetine göre onerilen fiyat oluyor marketler bu enflasyonu körüklüyor Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
  • alos : YÜKSEK ENFLASYON NEDENİYLE, FİRMALARIN DAHA ÖNCE BASTIĞI FİYATLAR MAALESEF SATIŞ FİYATININ ÇOK ALTINDA KALIYOR. ÖRNEK Mİ; 3 LİRAYA ALDIĞIN BİR ÜRÜNÜN ÜZERİNDE 2 LİRA SATIŞ FİYATI BULUNUYOR. Cevap Yaz 15 31 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Bunları Allaha havale edecek bir vicdanı yokki olsa zaten bunu yapmaz Cevap Yaz 31 12 Yayından Kaldır
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