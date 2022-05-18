Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı

18.05.2022 10:05

Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı Adana'da bir markete gelip satır ve bıçakla görevliyi korkutup 100 lira gasp eden zanlı, çalışan tarafından bıçakla kovalandıADANA Adana'da satır ve bıçakla marketten 100 lira gasp eden zanlının market çalışanı tarafından bıçakla...

Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı

Adana'da bir markete gelip satır ve bıçakla görevliyi korkutup 100 lira gasp eden zanlı, çalışan tarafından bıçakla kovalandı

ADANA Adana'da satır ve bıçakla marketten 100 lira gasp eden zanlının market çalışanı tarafından bıçakla kovalanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mayıs saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, yüzünde cerrahi maske bulunan Muhammet Ali A. (20), girdiği marketteki raftan çikolata alıp kasaya geldi. Şahıs, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah Keleş ise fiyatı söyleyip, parayı saymaya başladı. Bu sırada şahıs satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Keleş'e doğrultup, "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm" dedi. Paniğe kapılan Keleş, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.

Şahsın kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Keleş, bıçaklardan birini alıp savurdu. Bu kez şahıs paniğe kapılarak kasadaki 100 TL'yi alıp, marketten koşarak çıktı. Keleş peşinden koştuğu şahsı bir süre takip etti ancak Muhammet Ali A. sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Keleş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi sokakta yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum. Kasiyer satırı savurunca kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı
Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı
Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı
Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı

YORUMLAR
500
Satırlı gaspçıyı market çalışanı bıçakla kovaladı! Satırlı gaspçıyı market çalışanı bıçakla kovaladı! Adana'da bir evin eklentisindeki mutfak tüpü deposunda patlama Adana'da bir evin eklentisindeki mutfak tüpü deposunda patlama Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Kaynak: İHA

Muhammet Ali, Market, Adana, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:05:32. #1.11#
SON DAKİKA: Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement