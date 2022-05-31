Market çalışanı ücreti yetersiz bulunca çilek işine girdi: Yıllık kazancı 800 bin TL

Batman'da markette çalışan genç girişimci, ücreti yetersiz bulunca çilek üretimi işine girdi. Yıllık kazancı 800 bin TL'yi bulan genç üretici Bayram Doğan, satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan doğan, ailesinden 15 yıldır devam ettiği çilek üretimi işine girdi. Ürettiği çilekleri Diyarbakır- Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Daha önce markette çalıştığını, ücretin kendisini kurtarmadığını ifade eden Bayram Doğan, çilek işine girdiğini söyledi. Kendisinin yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını hatırlatan Doğan, "Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz. Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz. Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgaha gelmesi. Hepsi yerli ürün serasız, ilaçsız. Hiçbir şekilde bunlarda gübre kullanmıyoruz. Şu an ilk parti geldi, yaza doğru ikinci parti gelecek. Normalde buraya da getirip satıyoruz, Batman kara yolunda da satıyoruz. Fiyatı bizi kurtarıyor. Yakıt fiyatları biraz zorlamasına rağmen, şu anda memnunuz çok şükür" dedi.

Karayolunda çilek alan müşterilerden Fatih Yıltaş, "Tattım, yerli ürün olduğu için diğerleri gibi değil, çok güzel. Bu yoldan geçtiğimde alıyorum, şimdi geçerken görünce yine alıp eve götüreceğim" şeklinde konuştu.

(Murat Başal - Rıdvan Kılıç - Ekrem Aktaş - İHA)