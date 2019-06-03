Son Dakika Haberleri: Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi
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Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi

1 saat önce

KARAMAN'da Yunus Durmaz(41), çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.

Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi, System.String[]
KARAMAN'da Yunus Durmaz(41), çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.
Olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda yaşandı. Geçen yıl eşinden boşanan 2 çocuk babası Yunus Durmaz, çalıştığı markette mesai bitiminde depoyu kontrol etti. Ardından da yük asansörüne binem istedi. Ancak aniden hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı. Durmaz'ın sıkıştığını fark eden market çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yunus Durmaz'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marketin yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle fazla mesai yaptığı öğrenildi. 
 


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:37 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
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