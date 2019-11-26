Market çalışanın başına silah dayayıp dehşeti yaşatmışlardı, o zanlılar yakalandı

Motosiklet kaskı takıp geldiler, kasanın içindeki paraları alıp kaçtılar, o anlar güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Kağıthane'de motosiklet kaskı takarak girdikleri marketteki çalışanın başına silah dayayıp kasadaki paraları çalan zanlılar yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Olay, 8 Kasım tarihinde Kağıthane Yeşilce Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet kaskı takan 2 kişi cadde üzerinde bulunan bir zincir markete girdikten sonra, arka tarafta bulunan personel odasına yöneldi. Kısa süre içerisinde personel odasına giren şahıslar daha sonra market çalışanın başına silah dayadı ve kasayı açmasını sağladı. Kasanın açılmasıyla birlikte içinde bulunan 7 bin 200 TL'yi alan şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Market çalışanının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Operasyonla 3 kişi kıskıvrak yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve şüphelilerin kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüpheli şahısların birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştıklarını belirledi. Güvenlik kameralarının takibi neticesinde şüphelilerin ikametleri tespit edildi. Şüpheli şahısları yakalama çalışmalarını sürdüren polis, 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonla 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Kadafi Ö. ve Celal K. (33)'nin emniyette suç kaydı olduğu belirlendi. Olay günü marketi soyan şahısları otomobille beklediği ve kaçmalarını sağladığı belirlenen küçük yaştaki E.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Kadafi Ö. ve Celal K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük yaştaki E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet kaskı takan 2 kişinin markete girdikten hemen sonra personel odasına yöneldikleri ve içeri girdikleri görüldü.