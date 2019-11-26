Market çalışanına silahlı dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı

Kağıthane'de motosiklet kaskı takarak girdikleri marketteki çalışanın başına silah dayayıp kasadaki paraları çalan zanlılar yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı..



Olay, Kağıthane Yeşilce Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 8 Kasım'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet kaskı takan 2 kişi bir markete girdikten sonra arka tarafta bulunan personel odasına yöneldi. Kısa süre içerisinde personel odasına giren şahıslar daha sonra market çalışanının başına silah dayadı ve kasayı açmasını sağladı. Kasanın açılmasıyla birlikte 7 bin 200 TL'yi alan şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Market çalışanının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Operasyonla 3 kişi kıskıvrak yakaladı



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve şüphelilerin kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüpheli şahısların birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştıklarını belirledi. Güvenlik kameralarının takibi neticesinde şüphelilerin ikametleri tespit edildi. Şüpheli şahısları yakalama çalışmalarını sürdüren polis, 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen operasyonla 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.



Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Kadafi Ö. (18) ve Celal K.'nın (33) emniyette suç kaydı olduğu belirlendi. Olay günü marketi soyan şahısları otomobille beklediği ve kaçmalarını sağladığı belirlenen E.Ö. (17) Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadafi Ö. ve Celal K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet kaskı takan 2 kişinin markete girdikten hemen sonra personel odasına yöneldikleri ve içeri girdikleri görüldü. - İSTANBUL