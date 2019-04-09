Son Dakika Haberleri: Market Çalışanına Yakalanan Mama Hırsızı Kamerada

Market Çalışanına Yakalanan Mama Hırsızı Kamerada

1 saat önce

Beykoz'da bir markete giren şahıs, bir paket mamayı montunun içerisine saklayıp bir paketi de eline aldı.

Market Çalışanına Yakalanan Mama Hırsızı Kamerada, System.String[]
Beykoz'da bir markete giren şahıs, bir paket mamayı montunun içerisine saklayıp bir paketi de eline aldı. Marketten çıkarken yakalanan hırsız bir paket mamayı market çalışanına vererek oradan uzaklaştı. Hırsızın rahat tavırları bu kadarına da 'pes' dedirtirken o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz'da bir markete giren bir hırsızlık zanlısı, raftan bir paket mamayı hızlıca alarak montunun içerisine sakladı. Ardından markette yürüyen şahıs, bir paket mamayı da eline alarak market kapısına yöneldi. Kapıdan çıkmak üzereyken market çalışanına yakalanan hırsız, elindeki bir paket mamayı çalışana verdi. Market kapısında yaşanan kısa süreli sözlü münakaşanın ardından şahıs, montunun cebine sakladığı mama ile oradan uzaklaştı.

Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahsın mamaları çalma anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızın raftaki mamayı hızlıca alıp montunun içerisine sakladığı, bir paket mamayı da eline alıp marketten çıkmaya çalıştığı görülüyor. O anda market çalışanı tarafından fark edilen şahıs, bir paket mamayı çalışana vererek olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:22 Kaynak: İHA

Beykoz, 3. Sayfa
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