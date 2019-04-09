Market Çalışanına Yakalanan Mama Hırsızı Kamerada
58 dakika önce
Market çalışanına yakalanan mama hırsızı kameradaİSTANBUL - Beykoz'da bir markete giren şahıs, bir paket mamayı montunun içerisine saklayıp bir paketi de eline aldı.
Market çalışanına yakalanan mama hırsızı kamerada
İSTANBUL - Beykoz
'da bir markete giren şahıs, bir paket mamayı montunun içerisine saklayıp bir paketi de eline aldı. Marketten çıkarken yakalanan hırsız bir paket mamayı market çalışanına vererek orada uzaklaştı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız marketin güvenlik kameralarına kaydedildi.
Beykoz'da bir markete giren şahıs, raftan bir paket mamayı hızlıca alarak montunun içerisine sakladı. Ardından markette yürüyen şahıs, bir paket mamayı da eline alarak market kapısına yöneldi. Kapıdan çıkmak üzereyken market çalışanına yakalanan hırsız, elindeki bir paket mamayı çalışana verdi. Market kapısında yaşanan kısa süreli sözlü münakaşanın ardından şahıs, montunun cebine sakladığı mama ile oradan uzaklaştı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahsın mamaları çalma anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs raftaki mamayı hızlıca alıp montunun içerisine saklıyor. Bir paket mamayı da eline alıp marketten çıkmaya çalışıyor. O anda market çalışanı tarafından fark edilen şahıs, bir paket mamayı vererek oradan uzaklaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:33 Kaynak: İHA
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