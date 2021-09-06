Market çalışanlarına bıçak çeken hırsızlık zanlıları, müdahale eden polisi yaraladı - Son Dakika

Bursa'da bir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlılar, çıkan arbedede polisi yaraladı.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir markete gelen A.K. (26) ile A.A. (24), hırsızlık yapmak isterken market çalışanları tarafından fark edildi. Hırsızlık yaparken yakalanan şüpheliler ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. Şüphelilerin yanlarındaki bıçakla çalışanları tehdit etmesi üzerine diğer kasa görevlileri polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibine de direnen şüphelilerle ekipler arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında bir polis ayağından yaralandı. Olay yerine gelen takviye ekipler biri kadın 2 şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelilerin daha önce de aynı markette hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve içerideki bazı market çalışanlarını darp ettikleri ileri sürüldü. - BURSA