Market çalışanlarına

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, koronavirüsle mücadele sürecinde özellikle marketlerde çalışanlara siperlikle birlikte maske de kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Ekuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten korunmak için kullanılan maske ve eldivenlerde hijyenin çok önemli olduğunu söyledi.

Hijyen kurallarına uymadan kullanılan maske ve eldivenlerin koruyuculuğundan çok bulaştırıcı etkisi olduğunu anlatan Ekuklu, bu durumun koronavirüsle mücadeleyi güçleştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'de ortak kullanım alanlarına, toplu taşıma araçlarına ve marketlere maskesiz girmenin yasaklandığını anımsatan Ekuklu, "Bu uygulamanın faydalı olması hatta zarar vermemesi için maskenin doğru kullanılması gerekir. Öncelikle maske doğru kullanılmalı, maskeye asla dokunulmamalıdır. Aksi durumda kişi kendini enfekte eder. Standartlara uygun maske seçilmeli, kullanıldıktan sonra lastiklerinden tutup çıkarılarak çöpe atılmalıdır." diye konuştu.

Ekuklu, salgınla mücadelede siperliklerin de yoğun kullanıldığına işaret ederek, "Bazı marketlerde çalışanlar, kasiyerler, maske yerine siperlik kullanıyor. Bu siperliklerin üstü ve yanları açık olduğu için kişi maske kullanmıyorsa koruyuculuğu oldukça düşüyor. Müşterilerle 1 metreden daha yakın temasta olan bu çalışanların riski oldukça yükseliyor. Doğrusu, siperlikle birlikte maske kullanmaları ve bu maskeyi 2-3 saatte bir değiştirmeleridir." ifadelerini kullandı.

"Eldiven yerine dezenfektan kullanalım" önerisi

Ekuklu, sağlık çalışanları dışındaki bireylere eldiven kullanımı önerildiğini, belki de kişisel koruyucular içinde en riskli malzemenin eldiven olduğunu dile getirdi.

Eldiven kullanan kişilerin kendilerini koruduklarını sandıklarını, bu durumun yanlış güven hissi oluşturduğunu aktaran Ekuklu, "Buradaki en büyük sorun eldiven takan kişilerin el hijyenini ihmal etmesidir. Örneğin eldiven takan bazı kişiler önce çevrelerine sonra maskelerine dokunabiliyor. Korunduğunu düşünerek ellerini yıkamıyor ya da dezenfekte etmiyor." dedi.

Prof. Dr. Galip Ekuklu, benzer uygulamanın marketlerde çalışanlar için de geçerli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Para, kredi kartı, pos cihazı ve alınan ürünlerin kasadan geçirilmesi sırasında riskli temasta bulunmakta ve eldivene güvendiği için el dezenfektanı kullanmamaktadırlar. Kirlenmiş (kontamine olmuş) eldivenlerle dokunduğu her şeye, kendisi başta olmak üzere virüs bulaştırma riski artmaktadır. Bu nedenle eldiven kullanımı yerine el dezenfektanı kullanmaları, pos cihazlarını her kullanıcıdan sonra dezenfekte etmeleri önerilir."