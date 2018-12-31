Son Dakika Haberleri: Market Çalışanlarının Çantalarını Çalan 4 Kadın Böyle Görüntülendi

Market Çalışanlarının Çantalarını Çalan 4 Kadın Böyle Görüntülendi

37 dakika önce

Market çalışanlarının çantalarını çalan 4 kadın böyle görüntülendiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kasım Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir markete alışveriş bahanesiyle giren 4 kadın, market çalışanlarının çantalarını çaldı.

Market çalışanlarının çantalarını çalan 4 kadın böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kasım Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir markete alışveriş bahanesiyle giren 4 kadın, market çalışanlarının çantalarını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Kasım Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. 4 kişilik bir grup olarak girdikleri markette önce etrafı kolaçan eden 4 kadın, çalışan personellerin soyunma odalarında bulunan çantaları gözlerine kestirdikten sonra organize bir şekilde odaya birini sokup diğerleri de gözlemcilik yaptı. Odaya giren küçük yaşlardaki kadın hırsız içeriden çantaları alıp dışarıdakilere verdi. Dışarıda gözlemcilik yapan diğer kadın hırsızlar aldıkları çantaları kendi çantalarının içine sokup marketten ayrıldılar. Kadınların durumlarından şüphelenen market çalışanları kameralara baktıklarında odadan çantaların çalındığını fark etti. Olayın şokuyla çantaları kontrol eden personeller çantaların olmadığını fark edince polise haber verdiler. Polis ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan çantalarda, çalışanların telefonları ile bir miktar para ve bazı şahsi eşyalarının olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:07 Kaynak: İHA

İnegöl, 3. Sayfa
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