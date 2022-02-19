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Market çalışanlarının hırsızı yakalama çabası kamerada - Son Dakika

Market çalışanlarının hırsızı yakalama çabası kamerada

19.02.2022 00:53

Market çalışanlarının hırsızı yakalama çabası kameradaaGAZİANTEP Gaziantep'te GATEM Toptancılar Sitesi'ne giren bir hırsız yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerini çalmaya kalkıştı.

Market çalışanlarının hırsızı yakalama çabası kameradaa

GAZİANTEP Gaziantep'te GATEM Toptancılar Sitesi'ne giren bir hırsız yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerini çalmaya kalkıştı. Güpegündüz hırsızlık yapmaya çalışan hırsızın market çalışanlarının elinden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki GATEM Toptancılar Sitesi'nde dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre sitede bulunan bir marketin depo olarak kullandığı arka tarafına otomobille gelen hırsız güpegündüz hırsızlığa kalkıştı. Arabasını marketin arka tarafına park eden hırsız ilk önce marketin arka kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan hırsız bu defa yol kenarına istiflenen maden suyu kolilerine yöneldi. Maden suyu kolilerini teker teker aracına yüklemeye başlayan hırsız, birkaç dakika sonra market çalışanlarını karşısında görünce büyük şok yaşadı. Kolileri bırakıp aracı çalıştırarak kaçmaya kalkışan hırsız, market çalışanlarının elinden kıl payı kurtuldu.

O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın yaşadığı korku dolu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Market çalışanlarının hırsızı yakalamak için duvara tırmanarak aracın peşinden koşması anbean kameraya yansıdı.

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Gaziantep, Market, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market çalışanlarının hırsızı yakalama çabası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Market çalışanlarının hırsızı yakalama çabası kamerada - Son Dakika
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