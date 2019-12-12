Market çıkışı aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Market çıkışı aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı - Son Dakika

Market çıkışı aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A. (Anlazuk) (5), hafif ticari aracın çarpmasıyla yerde kaldı.

Market çıkışı aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A. (Anlazuk) (5), hafif ticari aracın çarpmasıyla yerde kaldı. Ayşenur A.'nın yara almadan kurtulduğu kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen salı günü 17.30 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ayşenur A., abisiyle birlikte marketten alışveriş yaptıktan sonra aniden yola fırladı. O sırada yoldan geçen hafif ticari araç, Ayşenur A.'ya yandan çarptı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Ayşenur A., abisine sarılarak yolun karşısına geçti. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Abi-kardeşin, marketten çıktıktan sonra bir şeylerle uğraştığı, bir anda yola fırlayan Ayşenur A.'ya hafif ticari aracın çarpması saniye saniye görüntülendi.


Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada!
İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu

Son Dakika Haberleri
20:02 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
20:02 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
20:02 Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
20:02 Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor - Son Dakika
20:02 Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:05:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Market çıkışı aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]