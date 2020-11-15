Market çıkışında kalp krizi geçiren vatandaş yola yığıldı - Son Dakika

Market çıkışında kalp krizi geçiren vatandaş yola yığıldı

15.11.2020 09:42
Market çıkışında kalp krizi geçiren vatandaş yola yığıldı, System.String[]

Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir markete giren vatandaş, marketteki alışverişi tamamladıktan sonra cadde üzerinde kalp krizi geçirdi.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir markete giren vatandaş, marketteki alışverişi tamamladıktan sonra cadde üzerinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan vatandaş marketten çıktığı esnada kalp krizi geçirerek yola yığıldı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi bulunduğu noktada yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı vatandaş daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Arnavutköy, Kalp Krizi, 23 Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market çıkışında kalp krizi geçiren vatandaş yola yığıldı - Son Dakika


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