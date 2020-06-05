Market ciroları yüzde 50 arttı - Son Dakika

Market ciroları yüzde 50 arttı

Koronavirüs döneminde tüketicilerin toplu alışverişler yapması sonucu İstanbul'daki marketler Mart-Nisan döneminde cirolarını yüzde 50 artırdı.

Market ciroları yüzde 50 arttı, System.String[]

Koronavirüs döneminde tüketicilerin toplu alışverişler yapması sonucu İstanbul'daki marketler Mart-Nisan döneminde cirolarını yüzde 50 artırdı. Bu dönemde kolonya satışları 10 artarken, temel gıda ürünleri, maya, makarna ve hijyen ürünlerinde ciddi oranda artış kaydedildi.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye'de sosyal izolasyon sürecini başlatmıştı. Bu süreçte evde kalma süreleri artarken, tüketiciler dolu sepetlerle tek seferlik alışverişler yapmayı tercih ettiler. Salgından bir çok sektör yara alırken, özellikle ürün çeşitliliği yoğun olan süpermarketler bu dönemde cirolarını yıllık bazda yarı oranda artırdı. İstanbul'da ortalama bir alışveriş sepetin tutarı normal zamanda 35 lira iken Mart-Nisan döneminde 70 liraya fırladı.


Söz konusu dönemde kolonya satışları yüzde 860, maya yüzde 430, makarna satışları yüzde 153 arttı.


Tüketicilerin değişen alışveriş alışkanlıkları, salgında perakende sektörünün aldığı aksiyonları anlatmak üzere İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, EGD ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleştirilen online toplantıda gazeteciler ile bir araya geldi.


"Müşteri sayısı azaldı, sepet doluluğu arttı"


Güzeldere, Mart-Nisan pandemi döneminde perakendeciler olarak, rafları daima dolu tutmaya çalıştıklarını bu dönemde müşteri sayısında azalma ancak sepet doluluğunda artış olduğunu kaydetti.


Mağazalarda sosyal mesafeye çok önem vererek gerekli hijyen adımlarıyla hizmet verildiğinden bahseden Güzeldere,"Bu süreçte zorluklar da yaşadık. Alışık olmadığımız bir durumdu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı başlayınca bu kategorideki çalışanlarımız için özel izinler aldık. Perakendede yeni normale geçtik. Çalışma saatlerinde kısaltmaya gittik" dedi.


Mart-Nisan aylarında geçen seneye göre market cirolarının yüzde 50 arttığını belirten Güzeldere, "Market cirolarında yüzde 50 artış oldu. Bu artış metrekareye göre müşteri alma ve yoğun çeşitlilik sunulmasıyla nedeniyle gerçekleşti. Meyve sebze de paketleme uygulamasına geçilmesi gibi konular da artışları etkiledi. Alışveriş sepeti cirosu 70 liraya dayandı. Normal zamanda 35 lira civarındaydı. Küçük mahalle arası bakkallarda ciro anlamında bir gerileme tespit edildi" diye konuştu.


Salgın sürecinde tüketici alışkanlıklarında değişim olduğunu anlatan Güzeldere, bu süreçte evde yemek yapma oranının yüzde 80 arttığını belirterek "Gıda içecek ve ev temizliğinde yüzde 40, temel gıda ürünlerinde yüzde 50 artış oldu. Kişisel bakım ürünlerinde yüzde 40 arttı. Rekor yüzde 860 artışla kolonyada görüldü. Maya yüzde 430 makarna satışları yüzde 153 arttı.Bu süreçte makarna üreticileri fiyat artışı yapmadılar" diye konuştu.


"İkinci dalga olursa stok sorunu yaşamayız"


Olası bir ikinci dalga senaryosuna da hazırlıklı olduklarının altını çizen Güzeldere, "Başından beri hiç stok sorunumuz olmadı. Yerel perakendeciler hiç bir dönemde stok sorunu yaşamadılar. Olası bir ikinci dalgada da stok sorunu yaşamayacağımızı düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Market ciroları yüzde 50 arttı - Son Dakika Ekonomi

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