Market depolarına şok baskın, stoklanmış 10 ton sıvı yağ tespit edildi - Son Dakika
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Market depolarına şok baskın, stoklanmış 10 ton sıvı yağ tespit edildi

11.03.2022 00:58
Market depolarına şok baskın, stoklanmış 10 ton sıvı yağ tespit edildi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta ekipleri, yağ fiyatlarındaki spekülasyonlar üzerine ürünlerini raflardan kaldıran marketlerin depolarına yaptıkları baskında stoklanmış yaklaşık 10 ton sıvı yağ ile karşılaştı.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta ekipleri, yağ fiyatlarındaki spekülasyonlar üzerine ürünlerini raflardan kaldıran marketlerin depolarına yaptıkları baskında stoklanmış yaklaşık 10 ton sıvı yağ ile karşılaştı.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla ilçe genelinde bulunan market ve toptan gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, raflarında yağ bulunmayan bir marketin deposunda 10 ton stoklanmış sıvı yağ buldu. Zincir marketlerin depolarında bulunan 10 ton stoklanmış yağ ile ilgili tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Stokçuluğa karşı denetimler arttı

Yağ fiyatlarına fahiş fiyat uygulayarak, stokçuluk yapılmasına asla izin verilmeyeceğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, özellikle zincir marketler olmak üzere toptan gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi. Başkan Beşikci, "Zabıta ekiplerimiz zincir marketlerin depolarına yönelik yapmış oldukları baskınlarda yaklaşık 10 ton sıvı yağ ile karşılaşmışlardır. Bu iş yerleri hakkında Türk Ceza Kanunu 240. maddesi kapsamında mal satımından kaçındıkları için gerekli tutanaklar ve ilgili görseller Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. İlçemiz genelinde raflarında yağ bulunmayan marketleri gören vatandaşlarımızın şikayet hattımız ile konuyu anında ekiplerimize bildirmeleri istiyoruz. Ekiplerimiz konuyla ilgili 24 saat esaslı gerekli çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedirler" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
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Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı Zincir marketin raflarında bulunmayan yağlar, depodan çıktı Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de depolarda sıvı yağ denetimi yapıldı

Diyarbakır, Yenişehir, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market depolarına şok baskın, stoklanmış 10 ton sıvı yağ tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Market depolarına şok baskın, stoklanmış 10 ton sıvı yağ tespit edildi - Son Dakika
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