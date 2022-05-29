Market deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Market deposundaki yangın söndürüldü

29.05.2022 16:07
Market deposundaki yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir marketin deposundaki soğutma dolaplarındaki motorun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir marketin deposundaki soğutma dolaplarındaki motorun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının soğutma dolaplarındaki dış motorun kısa devre yapması sonucu çıktığı tespit edildi. Market içerisinde oluşan yoğun duman itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile tahliye edildi. - AYDIN

Market deposundaki yangın söndürüldü
Market deposundaki yangın söndürüldü
Market deposundaki yangın söndürüldü
Market deposundaki yangın söndürüldü
Market deposundaki yangın söndürüldü
Market deposundaki yangın söndürüldü
Market deposundaki yangın söndürüldü
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Efeler, Yangın, Market, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Market deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Market deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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