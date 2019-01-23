Market enflasyonuna çözüm önerileri

Türkiye genelinde birkaç kişiye ait 31 bin zincir market bulunduğu ve bu marketlerin 67 sektörün işini yaptığını anlatan TESK Başkanı Palandöken, fiyatların düşmesi için esnafın daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde birkaç kişiye ait 31 bin zincir market bulunduğu ve bu marketlerin 67 sektörün işini yaptığını anlatan TESK Başkanı Palandöken, fiyatların düşmesi için esnafın daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

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