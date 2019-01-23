Son Dakika Haberleri: Market enflasyonuna çözüm önerileri

Market enflasyonuna çözüm önerileri

57 dakika önce

Türkiye genelinde birkaç kişiye ait 31 bin zincir market bulunduğu ve bu marketlerin 67 sektörün işini yaptığını anlatan TESK Başkanı Palandöken, fiyatların düşmesi için esnafın daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye genelinde birkaç kişiye ait 31 bin zincir market bulunduğu ve bu marketlerin 67 sektörün işini yaptığını anlatan TESK Başkanı Palandöken, fiyatların düşmesi için esnafın daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:38 

Palandöken, Türkiye, Ekonomi
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