Son Dakika Haberleri: Market Fareleri Güvenlik Kamerasında

Market Fareleri Güvenlik Kamerasında

31 dakika önce

Market fareleri güvenlik kamerasında 3 ayda 6 iş yerini soydularBURSA - Bursa'da 3 ay içerisinde 6 iş yerini soyan 3 hırsız, 50 güvenlik kamerasına yakalandı.

Market fareleri güvenlik kamerasında
3 ayda 6 iş yerini soydular

BURSA - Bursa'da 3 ay içerisinde 6 iş yerini soyan 3 hırsız, 50 güvenlik kamerasına yakalandı. Zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bursa'da 3 ayda 6 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan 3 kişi, 50 farklı güvenlik kamerasına yakalandı. Şahısların yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin S.C. ve E.A. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanırken, kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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