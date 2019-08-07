Son Dakika Haberleri: Market fareleri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Market fareleri yakalandı

1 saat önce

Yalova'da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı.

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Yalova'da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı.

Yalova'da bir alışveriş marketler zincirinin mağazasının soyulması üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Buradan şahısların eşkalini belirleyen ekipler, kısa sürede zanlılara ulaştı. Mağazaya giren K.Y (47)'nin kurbanlık alacağını söyleyerek mağaza yetkililerini oyaladığı, diğer şüpheli A.Ç (38)'nin de çaldığı malları diğer kapıdan dışarı çıkardığı öğrenildi. Şahıslar Yalova Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA
Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
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