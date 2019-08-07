Market fareleri yakalandı
1 saat önce
Yalova'da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
'da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı.
Yalova'da bir alışveriş marketler zincirinin mağazasının soyulması üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Buradan şahısların eşkalini belirleyen ekipler, kısa sürede zanlılara ulaştı. Mağazaya giren K.Y (47)'nin kurbanlık alacağını söyleyerek mağaza yetkililerini oyaladığı, diğer şüpheli A.Ç (38)'nin de çaldığı malları diğer kapıdan dışarı çıkardığı öğrenildi. Şahıslar Yalova Emniyet Müdürlüğü
'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA
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