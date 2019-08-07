Market fareleri yakalandı
1 saat önce
Market fareleri yakalandı Biri oyaladı, diğeri soyduYALOVA - Yalova'da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:54 Kaynak: İHA
Market fareleri yakalandı
Biri oyaladı, diğeri soydu
YALOVA - Yalova
'da bir alışveriş marketler zincirine giren hırsızlar yakalandı.
Yalova'da bir alışveriş marketler zincirinin mağazasının soyulması üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Buradan şahısların eşkalini belirleyen ekipler, kısa sürede zanlılara ulaştı. Mağazaya giren K.Y.(47)'nin kurbanlık alacağını söyleyerek mağaza yetkililerini oyaladığı, diğer şüpheli A.Ç.(38)'nin de çaldığı malları diğer kapıdan dışarıya çıkardığı öğrenildi. Şahıslar Yalova Emniyet Müdürlüğü
'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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