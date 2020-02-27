Market fareleri yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da girdikleri marketten hırsızlık yapan iki kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.



Saray İlçesinde girdikleri marketlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İddiaya göre, Saray ilçesinde 4 farklı markette kaşar peyniri, tereyağ gibi ürünlerin çalınması sonucu Saray Asayiş Büro Ekipleri çalışma başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların ilçeye geldikleri aracı ve eşkallerini belirleyerek adım adım takibe başladı. Polisin ummalı çalışması sonucu M.D.Y. ve F.A. isimli iki zanlı Kapaklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Bugüne kadar çaldıkları ürünlerin mali değerinin çok yüksek olduğu iddia edilen hırsızlık zanlıları M.D.Y. ve F.A emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - TEKİRDAĞ