Market Genelgesi'nin ardından sigara satışları gündem oldu! Satışlar yasaklandı mı?

Önceki gün yayımlanan "Market Genelgesi"nde temel ihtiyaç malzemeleri dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı açıklanmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından sigara satışlarına yasak yapılıp yapılmadığı konusu sosyal medyada gündem oldu.

SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı önceki akşam market satışlarına yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık genelgesinde temel ihtiyaç malzemeleri dışındaki ürünlerin satışlarının yasaklandığı açıklandı. Yapılan bu düzenlemeye gerekçe olarak da kısıtlama sürecinde birçok işletmenin kapalı olması bu yüzden de haksız rekabet oluşmamasına zemin oluşturulmaması neden olarak gösterildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada temel gıda ve temizlik malzemeleri dışındaki ürünlerin satışının yasaklı olduğu aktarıldı. Söz konusu genelgede sigara satışlarının yasak olup olmadığına dair herhangi bir bilgi söz konusu olmadı.

MARKET GENELGESİNE GÖRE SATIŞI YASAKLI OLAN ÜRÜNLER

7 Mayıs Cuma itibariyle geçerli olacak market düzenlemesinde, satışı yasaklı ürünleri İçişleri Bakanlığı genelgesine sadık kalarak şöyle derledik:

"Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek."