Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada - Son Dakika

Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada

08.05.2021 09:47
Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada, System.String[]

Çağlayan'da bir zincir marketin mağaza sorumlusu olan 19 yaşındaki genç, çalıştığı reyonu beğenmeyen çalışan ve arkadaşları tarafından feci şekilde darp edildi.

Çağlayan'da bir zincir marketin mağaza sorumlusu olan 19 yaşındaki genç, çalıştığı reyonu beğenmeyen çalışan ve arkadaşları tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin saldırıya uğradığı anlar kameralara yansırken, şikayet üzerine Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 15.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni açılan bir zincir marketin Çağlayan'daki şubesinde mağaza sorumlusu olarak çalışan 19 yaşındaki Eren Kısacıkoğlu, mağazadaki çalışanları reyonlarda görevlendirdi. Çizelgede bulunduğu reyonu beğenmeyen Burhan A., o reyonda çalışamayacağını söyleyerek değişiklik yapılmasını istedi.

Reyonu beğenmeyen çalışanı sorumluyu dövdü

Yaşanan tartışmanın ardından marketin bölge sorumlusu Burhan A. hakkında tutanak tutulmasını istedi. Bunun üzerine tutanağı hazırlayan Kısacıkoğlu, imzalaması için götürdüğü Burhan A. ile tekrar tartıştı. Tartışmanın ardından bölge sorumlusuyla telefonda konuşan Burhan A., iddiaya göre cebinden maket bıçağını çıkartarak doğrulttuğu Eren Kısacıkoğlu'nu tehdit ederek depoya çağırdı. Gencin gitmemesi üzerine dışarı çıkan Burhan A., bir süre sonra kasada bulunan Kısacıkoğlu'na saldırdı. Mağaza çalışanlarından birinin araya girmesiyle sakinleşen Burhan A., bu kez de bir başka mağaza çalışanı arkadaşına telefon ederek gelmesini istedi. Burhan A.'nın telefonu üzerime Yusuf O., 2 arkadaşıyla birlikte mağazaya gelerek kasada duran Eren Kısacıkoğu'ya tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı. Mağaza sorumlusu Kısacıkoğlu, aldığı darbelerle yere yığılırken, diğer mağaza çalışanları araya girerek saldırganları engellemeye çalıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi saldırganları yakaladı

Yaşanan olayın ardından saldırganlar, mağazadan çıkarak kayıplara karışırken, arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Kısacıkoğlu, tedavisinin ardından darp raporu alarak Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Kağıthane polisi, 2 saldırganı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemleri yapılan saldırganlar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Üzerime gelip beni darp ettiler"

Olayla ilgili konuşan Eren Kısacıkoğlu, "Olay saat 12 sıralarında reyon dağılımı yaptığımızda gerçekleşti. Reyon dağılımı yaptığımızda arkadaşların birine sebze bölümünü verdim. Sebze bölümünü verince o iş bana ağır gelir ben bu işi yapmam diyerek bana çıkıştı. Sonra molaya çıktık molaya çıktıktan 10-15 dk sonra bölge sorumlusu geldi. Bölge sorumlusu geldiğinde bana o kişinin çalışıp çalışmadığını sordu. Bende bu adam çalışmıyor dedim şahidimde var dedim. Sonra bana tutanağını yaz çıkışını verelim gibisinden söz söyledi. Bende bunun üzerine tutanak tuttum. Onlar moladan geldikten sonra tutanağı gösterdim ona tutanağı imzala, savunmanı yaz dedim. Bu sefer bana daha sert çıktı. Bunu imzalamam sen bana tutanak tutamazsın gibi bir ifade söyledi. Benden bölge sorumlusunun numarasını istedi. Bölge sorumlusunun numarasını verdim. Onu aradıktan 10 dakika sonra elinde falçata ile beni depo bölümüne çağırdı ben gitmedim. Ben o sırada kasadaydım. Toplam 4 kişilerdi. Zaten olayı anlamıştım. Böyle bir şey olacağını biliyordum. Dışarı çıktım artık bunalmıştım dışarı çıkıyım oturayım dedim. Kasiyer arkadaşta vardı yanımda o sırada. Oturduktan 2 dakika sonra üzerime gelmeye başladı hırçın bir şekilde. Senin hayırdır derdin bir sıkıntın mı var gibi bir söz söyledi. Ondan sonra ben ayağa kalktım. O sırada üzerime geliyor bana iki kere vuruyor. Kasiyer arkadaş o sırada bizi uzaklaştırıyor. Uzaklaştırdıktan sonra ben içeri geçiyorum. Bölge sorumlusunu arıyorum olay var diyorum. Bölgeden arkadaşları çağırdım buraya. Zaten gözleri dönmüş belli dışarıdan adam topluyorlar. 2 kişi zaten aynı yerde çalışıyor. 2 kişiyi toplayınca zaten ondan sonrası kamera kayıtlarında gözüküyor. Şikayette bulundum. Gereği yapılsın ülkemin adaletine güveniyorum. İnşaallah en kısa sürede yakalanacaklar" dedi. - İSTANBUL

Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada
Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada
Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada

Çağlayan Polis Merkezi, Kağıthane, Çağlayan, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Pandemi nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum Pandemi nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı

Son Dakika Haberleri
09:52 WhatsApp gizlilik sözleşmesi için yeni karar! 15 Mayıs'tan sonra hesaplar silinmeyecek
09:49 Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor         
09:50
Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş         
09:38
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada         
08:56
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor         
23:34
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:45
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 09:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Market görevlisinin arkadaşları tarafından darp edilmesi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement