Son Dakika Haberleri: Market Hırsızları Güvenlik Kameralarında

Market Hırsızları Güvenlik Kameralarında

1 saat önce

Market hırsızları güvenlik kameralarındaADIYAMAN - Adıyaman'da, marketten zeytin ve salamların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Market Hırsızları Güvenlik Kameralarında, System.String[]
Market hırsızları güvenlik kameralarında

ADIYAMAN - Adıyaman'da, marketten zeytin ve salamların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bulunan İ.F'ye ait markete gelen kimliği belirsiz bir şahıs, market içerisinde bir süre gezindikten sonra gözüne kestirdiği salamları ve zeytini ceketinin içerisine gizledi. Aldıkları ürünlerle kasadan geçen şahıs, hiçbir ödeme yapmadan marketten çıkarak uzaklaştı. Yaşanılan hırsızlık olayını fark eden market çalışanları güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

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