Market hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Market hırsızları yakalandı

29.03.2022 09:37
Market hırsızları yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir marketten hırsızlık olayına karışan iki şüpheli polisin yaptığı çalışma ile kısa süre içinde yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir marketten hırsızlık olayına karışan iki şüpheli polisin yaptığı çalışma ile kısa süre içinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, üç gün önce Turan Mahallesi'nde bir markete giren hırsızlar, market içerisinde bulunan birçok ürünü çalarak kayıplara karışmıştı. Nazilli polisinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan H.T ve E.Ç olduğunu öğrendi. Şüpheli şahıslardan yerini tespit eden polis ekipleri, şahısların kaldığı aparta sabaha karşı operasyon yaparak şüpheli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Nazilli, Market, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Market hırsızları yakalandı - Son Dakika


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